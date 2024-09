Direkt volt a póz, mert melyik gyerek ne akarna idő előtt felnőttnek látszani? Nos, ez az öröm, ez a nagyzolás azokat a pécsi általános iskolásokat is megilleti, akik mostantól svédasztalos kiszerelésben kapják a suliban az ebédet.

Persze az emberben rögtön bevillannak a felnőttvilág ide kapcsolódó árnyoldalai is. Amikor a sajtótájékoztatóra az egyik kolléga mindig egy tenyérbe összecsukható sporttáskával jött, aztán azt egy pillanat alatt széthajtogatta, és hazavitt az asztalról egy hétre való eleséget. Vagy vegyük az all inclusiv külföldi nyaralásokat, ahol az átlag közép-európai addig eszik, amíg szét nem durran, és persze a hús mellé köretnek is húst választ.