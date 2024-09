Nekem jelenleg nincs kerékpárom, amivel a pécsi utakat róhatnám, de hogy őszinte legyek, az elmúlt napok balesetei, nem győztek meg arról, hogy szeretnék is. Tény ugyanakkor, hogy kerékpárutak és sávok formájában minden lehetőség adott, hogy két keréken járjunk munkába. Sokan élnek egyébként ezzel a lehetőséggel, köztük sok egyetemista. Ez azért is jelentős dolog, mert a Pécsi Tudományegyetem élen jár a zöld gondolkodásban, és hirdeti is azt, hogy az egyetem lakossága válassza ezt a közlekedési módot az autó és a busz helyett. Azért is jobb választás ez az eszköz, mert talán kerékpárral nem fogunk elkésni, és a reggeli vagy délutáni csúcsforgalomban rostokolni.

Számos kezdeményezést életre hívtak már világ- és országszerte is, amellyel a kerékpáros közlekedést szeretnék népszerűsíteni. Ezek mögött természetesen mindig a környezettudatosságra nevelés áll, de fontos lenne – sok program esetében figyelnek is erre –, hogy a helyes közlekedésre is felhívják a figyelmet.