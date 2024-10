Elhangzott az aradi vértanúk emlékére mondott beszédekben többek között Damjanich János imája, amelyet a tábornok a kivégzése előtti éjszaka írt.

Az aradi vértanúk lelki állhatatosságból is példával szolgálnak

Fotó: Kovács Liliána

E szöveg mélyen megindító és páratlanul emelkedett lelkületre vall. Csupán néhány mondat, de a szövegben felsejlik az a tisztaság és nemes lélek, amely nemcsak saját szenvedéseire összpontosít, hanem hazája és szerettei iránt érzett felelősségére is.

A halál küszöbén, mikor minden oka meglett volna, hogy leginkább saját félelmeivel legyen elfoglalva, Damjanich imájában nem önmagát helyezi előtérbe, hanem fohászkodik nemzetéért, bajtársaiért, felesége lelki erejéért.

Kérdései és kérései nemes egyszerűséggel fordulnak Istenhez, akit a harcokban megtapasztalt védelmezőként hív segítségül. A szavai, melyek a nehéz helyzetben lévő hazáért, a szeretett feleségéért, Emíliáért és hátramaradó bajtársaiért szólnak, azt mutatják, hogy Damjanich nemcsak kiváló honvéd, hanem rendkívül mély hitű, tiszta erkölcsű ember is volt.

Imádsága egy olyan lélekre vall, amely a legnagyobb megpróbáltatások közepette is megőrzi emberségét és hitét. De nem csak ő, többen is Istenhez fohászkodtak bajtársai közül, akik a kegyetlen ítélet után vesztették életüket. Az aradi vértanúk magyar szabadságért tett erőfeszítései mellett állhatatosságuk, nemes lelkületük is példaértékű lehet minden magyar számára ma is.