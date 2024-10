Az első néhány hónapban, másfél évben ugyanis valóban úgy nőnek mint a gomba. Nálunk is volt olyan rugdalózó, melyet csak néhány alkalommal viselt a kislányom. S egyszer csak azt vettem észre, hogy kinőtte. Ilyenkor nincs mit tenni, szépen kimosni, kivasalni a ruhát, majd mehet a zsákokba, a szekrénybe, a padlásra. Sokan elteszik a pólókat, nadrágokat a jövőbeni testvéreknek, mások eladják vagy eladományozzák a babaruha börzén.

Bababörze az uránvárosi piacon

Fotó: Löffler Péter

Vármegyénkben több településen is szerveznek börzét, melyek népszerűek a családok körében. Mert míg az áruházakban egy-egy bodyért vagy kis nadrágért több száz, akár több ezer forintot is elkérhetnek, a börzéken ennek töredékéért be tudjuk szerezni a babakelengyét. Persze ezek a ruhák nem újak, hanem használtak, de van, hogy egy-egy ruha csak néhány alkalommal van a gyermeken, így szinte olyan, mintha teljesen új lenne. S az újrafelhasználással a környezetet is védjük.

Balesetek egy kisgyerekes családban bármikor előfordulhatnak, így ha a szívünknek oly kedves rugdalózót leeszi a csemete céklapürével az sem akkora gond. Megnyugtathat a tudat, hogy nem költöttünk a ruhára egy vagyont.