Véget ért a munkák oroszlánrésze a méhészetekben, és ilyenkor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezetének rendezésében a Baranya méhészei különleges promóciós eseményen mutatják be a vásárolóknak idei termékeiket.

A hangsúly ez esetben az idein van, ugyanis az agrárszakemberek rendre felhívják arra a kevéssé ismert tényre figyelmet, hogy akárcsak a bor esetében, a méz minőségére, milyenségére is az évjárat jelentős hatással van. Nem mindegy, hogy egyes növények milyen hosszú ideig virágoznak, és e roppant hasznos rovarok mennyi időn keresztül tudják hordani a virágport a kaptárakba. Ez ugyanis nemcsak a méz beltartalmi értékein, de megjelenésén is meglátszik. Mindezek a vásárlói szempontból is fontos minőségi szempontok akkor értékelődnek fel, ha a fogyasztók nem a nagy áruházláncok polcairól emelik le a kommersz, kizárólag csak a származási ország feltüntetésére kötelezett terméket.