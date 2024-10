Ez késztette már évekkel ezelőtt cselekvésre a Mecsekerdő szakembereit, akik az új makktároló létrehozásán felül más, követendő példákkal is igyekeznek óvni és gyarapítani a jövő erdeit. Nemrég lapunk is szemlézte a Magyar Nemzet riportját, amely bemutatta az erdőgazdaság kelet-mecseki négyhektáros „erdei óvodáját” amelyben a jövő reménységeit, bolgár kocsánytalan tölgyet és csert, a hazai csemeték közül pedig mecseki molyhos tölgyet és ezüsthársat nevelnek. A cikkben az erdőgazdaság vezérigazgatója ugyanakkor megjegyezte: egész Magyarországot nem fogják tudni ellátni külföldi maggal, és ez nem is cél. Szerinte a fennálló problémára az egyik legjobb megoldás a helyi szaporítóanyag genetikai változatosságának fenntartása. Ehhez nyújt óriási segítséget a az új abaligeti létesítmény, amelyből a szaktárca államtitkára szerint további három-négyre is szükség van az országban.