Mondhatnám, az egyik szemem sírt, a másik nevetett (valójában mindkettő nevetett a groteszk helyzet láttán). Ugyanis azt nagyszerű dolognak tartom, hogy másfél évtizede még édesanyámnak hiába vettem meg a legegyszerűbb mobilt, amin tulajdonképpen csak telefonálni lehetett, nem tudtam neki megtanítani sem a számok lehívását, sem az üzenetek elküldését. És még pár évvel ezelőtt is féltette mindenki ezt a generációt az internettől, a számítógép használatától. Most meg íme, okostelefonon barangolnak még a falusi idős hölgyek is a világhálón és tökéletesen lefoglalják magukat, találnak mindig érdekességeket. Szóval a magány egyszer s mindenkorra száműzve, legalábbis virtuálisan.