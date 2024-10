Ezt az életérzést a skanzenek nem adják vissza, legfeljebb érintik, ám Orfűn a Malmoknál visszajön ez a fíling. Mert dolgozik itt az ősi fortélyokat ismerő kézműves, s van étterem is, ahol eredeti tányérokból eredeti falusi ízeket csipegethetünk. Szerintem pedig éppen erről szól az Év tájháza elismerés, nemcsak megőrizni a népi építészet és kultúra kincseit, de megmutatni, hogy miként lehet ott tovább is élni. Orfűn a Malmok ilyen világ, nem véletlen hogy most az ország 600 tájháza közül az Év tájháza cím birtokosa lett. Ráadásul XXI. századi szinten azonosulhatunk, hiszen van itt még függő tanösvény is, a népi építészetet pedig minimalista formákban gondolták tovább. Itt az ember kedvet kap vályogházat építeni, és megismerkedni a soknemzetiségű Baranya folklór értékeivel, szóval ennél alkalmasabb helyet nemigen lehet találni az Év tájháza elismerésre, legfeljebb egy másik interaktív tájházat a soknemzetiségű Baranyából.