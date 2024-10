Futballedzőként ilyenkor a legnagyobb félelmet az jelenti a témával kapcsolatban, hogy a mérkőzésünk pont az óraátállítással egy napra esik, és a gyerekek rossz időpontra érkeznek. Az sem elhanyagolható, hogy a reggeli rutinjukba is bezavarhat. "Szerencsére" idén is úgy jött ki, hogy vasárnapra esik a bajnoki meccsünk, így izgulhatok, hogy mindenki a megadott időre jelenjen meg, mert különben nekem is be kell állnom, hogy meglegyünk.