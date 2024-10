Nem egyszer előfordul, hogy nem is tudják, vár, erődítmény, vagy mégis pontosan mi volt az az épület, amelynek romjaival éppen szemben találják magukat. Gyakran csodálkozó pillantásokkal találkozom, amikor megtudják, Szatmári György emeltetett reneszánsz palotát ott, ahol később, a hódoltság korában derviskolostor vette át az egykori palota helyét – az elnevezés, „Tettye”, ma is őrzi ennek emlékét.

Mint Pécsen számos további emlék, a tettyei romok magukban hordozzák a város történelmének esszenciáját. Az időkoptatta falakban megbújik a város különböző múltbéli korszakainak emléke. A Tettye romjai nemcsak az egykori palotáról és derviskolostorról mesélnek, hanem arról a kulturális sokszínűségről, amely Pécset mindig is jellemezte. Egyúttal a történelem viharairól is árulkodnak, az értékek nem minden esetben időtálló pusztulását is eszünkbe juttatja a tettyei látvány.