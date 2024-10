Maga a lánykérés is ezerféle módon történhet, s kimondottan üdvözlendő az az egészséges verseny, hogy ki tudja a legemlékezetesebb változatot kitalálni a gyűrű átadására. Amit viszont egyáltalán nem kedvelek, és ezt idén is két esküvő tapasztalatai alapján mondom: az a vőfély agyonunt szövege és produkciója. Tudom, kell egy házigazda, aki felpörgeti a leülő hangulatot, de kifejezetten idegesítő a csasztuska jellegű felvezetés, a népies stand up, no meg az ifjú pár által elvégzendő erotikusan poénos játékok sora, melyek döntően ízléstelen és erőltetett feladatok, kifejezetten a násznép szórakoztatására, a vőfély vezényletével. Nem igaz, hogy erre nincs jobb megoldás a XXI. században?