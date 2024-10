Személyes érintettségem miatt is szívesen foglalkozom a problémával, hogy miért ilyen kevés lehetőségünk van Baranyában a vonatközlekedéssel kapcsolatban. Korábban én is többször utaztam Komlóról a godisai állomásig vonattal, de korábban nagypalli munkám során is csodálkozva tapasztaltam, hogy mennyire hiányzik a lakóknak a személyszállítás.

Szinte nem is látjuk a kis piros vonatot Baranyában.

Fotó: Laufer László

A busz nem vonat

Hagyományként minden november elején Bakócára utaztunk Komlóról egy nagyobb baráti társasággal egy születésnapi ünneplésre. A legegyszerűbb módon a kis piros vonattal tudtunk Godisáig eljutni, ahol vártak minket, hogy kocsival továbbmenjünk a buli helyszínére. Természetesen rengeteget szép emlék köt ezekhez a vonatutazásokhoz, így igazán szomorú, hogy másodjára is megszüntették a járatot.