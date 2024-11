Mindemellett nemigen sikerült senkit eltántorítani a popcorntól. A tapasztalatunk az, hogy a különböző műfajú filmeknek megvan a maga közönsége, s ez meghatározza a mozizás közbeni háttérzajokat is, szóval e szerint kell filmet választani.

Persze ez még akkoriban volt, amikor telt házzal mentek a vetítések, mert napjainkban legtöbbször arra is jut hely, hogy méterekre elcuccoljunk a csörgő-zörgő közeléből. Lehet hogy éppen a popcornos büfészolgáltatás miatt növelték meg a nézőtereket? Hiszen ma negyed meg harmad házzal mennek a vetítések, s nem egyszer az is előfordul, hogy házimozijelleggel ketten nézzük a filmet a száz férőhelyes teremben.