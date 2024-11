Nem én vagyok az egyetlen ember, aki szereti az elektronikai, műszaki cikkeket. Engem is könnyen lázba hoz egy szuper televízió, egy fényképezőgép vagy egy mikrohullámú sütő látványa is. De az akciókat jelző táblák már kevésbé, főleg Black Friday idején.

A Black Friday sokaknak még mindig csapda, érdemes résen lenni

Fotó: MW

A Black Friday elvesztette a jelentését?

Talán egyetemista koromban hallottam először erről az akcióról, azonnal lázba is hozott. Egy mikrofont szerettem volna akkoriban megvásárolni, amire kollégistaként esélyem se nyílt. A Black Friday viszont remek lehetőségnek ígérkezett, hogy egy álmomat beteljesítsem. Megnéztem az árát két webáruházon is, ám ledöbbenve láttam, hogy akciósan ugyanannyiba kerül, mint másfél-két hónappal korábban.

Régóta tervezzük már azt, hogy veszünk egy nagyobb hűtőszekrényt. Az árakat már régóta figyelem, hogy tudjam, mennyi pénzt kell gyűjtenünk. Párom említette, érdemes lenne Fekete Péntek során vásárolni hűtőt, mivel akkor olcsóbb az eredeti áraikhoz képest. Felvilágosítottam arról, hogy nagyon alapos utánajárással tudnánk csak valóban olcsóbbat, de amilyen szerencsénk szokott lenni, elhalásszák előlünk a lehetőségeket.

Az árcsökkentéses szlogenek még mindig hatásosak annak ellenére, hogy sok helyen tényleg felnyomják a Fekete Péntek előtt az árakat, amivel valóban árcsökkentést mutatnak be. Sajnos sokan kihasználják azt a jelenséget, ami ellen nem nagyon tudunk mit kezdeni: a pénztelenséget. Mert lehetne ez egy remek reklám is, de a kicsi embereket itt is a porba vannak tiporva.