Emlékszem, gyermekként télen minden reggel izgatottan keltem fel, majd húztam fel a redőnyt – abban reménykedve, hogy az éjszaka során esett a hó. Az igazi öröm akkor volt, amikor hétvégére borította be a falut a hótakaró. Ez azt jelentette, hogy az iskolatáska helyett szánkót és vastag kesztyűt vehettünk kézbe, és indulhattunk a közeli domboldalra. Ott hógolyócsaták zajlottak, hóangyalok születtek. A legemlékezetesebbek talán azok a pillanatok voltak, amikor a fiúk tréfából egymást fürdették meg a hóban. A hűvös szél csípte az arcunkat, de a játék hevében ezzel nem foglalkoztunk. Hazaérve szüleink meleg teával és forró fürdővel vártak. Utána az ablaknál ültünk, és figyeltük, ahogy a hópelyhek hullanak.

Megérkezett végre a hó Baranyába is, sokan várták már

Fotó: Löffler Péter

Talán a következő napokban a vármegye alacsonyabban fekvő részein is esik majd a hó. Biztosan sok gyermek és felnőtt arcára csalna mosolyt, ha vastag hótakaró borítaná be a tájat. Az igazán különleges persze az lenne, ha idén végre fehér karácsonyunk lehetne, ugyanis erre már évek óta nem volt példa. Ez egy olyan élmény lenne, amire sokan már évek óta hiába várunk. Talán az idei télen ez a csoda is megadatik.