Nincs itt semmi látnivaló – mondta Frank Drebin hadnagy a Csupasz pisztoly című amerikai rendőrségi vígjátékban, amikor a háta mögött éppen lakóházak dőltek össze. A helyzet abszurditása teljesen egyértelmű volt, hiszen a pusztítás olyan mértékű volt, hogy szabad szemmel is teljesen világos volt, hogy mi történt. De hát mindez csak egy mese, fikció, ilyen a valóságban nem is fordulhat elő.

Nyilván amikor a hatóságok is úgy érzékelik, hogy egy negyvenmillióba kerülő, látványosan szinte semmilyen lényegi, komoly munkával nem járó beruházás körül nincs semmi látnivaló, akkor az is csak egy fikció lehet. Elképzelni nem tudom azt, hogy egy, szakavatott munkatársak csapatát foglalkoztató hatóságnál nem veszik észre azt, amit amúgy a vak is lát – vagyis éppen, hogy nem lát, hiszen sok mindent történt a pécsi Kürt utcai pár méteres "gigazebra beruházásnál".

Nincs és mégis van

De hát volt már ilyen, hiszen a Bőrklinika és a Mandulás kemping cseréjénél sem akarták nagyon észrevenni, hogy 800 milliós különbséggel lóg ki az a bizonyos lóláb, vagy éppen a mostanában tanácsadóként VIP-parkolót használó, korábban alpolgármesterként tevékenykedő Ruzsa Csaba fizetése körül sem láttak semmit. Persze utólag mégiscsak kiderült, hogy volt alpolgármesteri poszt ide, volt alpolgármesteri poszt oda, mégiscsak van ott látnivaló, ahol először csak fikció volt.