Az önkiszolgáló kasszák lehetőséget nyújtanak arra, hogy a vásárlók maguk kezeljék a fizetési folyamatot, elkerülve a hosszú sorokat és gyorsítva az fizetést. Ez a kényelem azonban visszaélésre is alkalmat ad. Gyakori például, hogy egyes vásárlók olcsóbb termékként szkennelik be a drágább árut, például zöldségként egy nagy értékű elektronikai eszközt – vagy egyáltalán nem szkennelik be bizonyos tételeiket. Sok esetben szándékos csalásról van szó, de előfordulhatnak véletlen hibák is: vicces jelenetek helyszíne is lehet az önkiszolgáló kassza.

Egyre több a trükközés az önkiszolgáló kasszáknál, pedig vicces jeleneteket is szülhet

Fotó: MW

Önkiszolgáló: sokan szeretik

Én szívesen állok be egy ilyen kasszához. Nem vagyok ahhoz hozzászokva, hogy minden egyes terméket lemérjek, ebből fakadnak érdekes dolgok. Legutóbbi vásárlásom során is az utolsó tételnél vettem észre, hogy nem mértem le, így futhattam vissza a mérleghez. Néhány esetben a terminál elutasítja a kártyás tranzakciót, emiatt mindig meg kell, hogy várjam az egyik bolti dolgozót, mert csak az ő hitelesítésével próbálhatok meg újra fizetni. Ezt a figyelmet mindenki megkapja szerencsére, így sok esetben nem is értem, hogyan fordulhat elő ekkora számban csalás. Az igazság odaát van.