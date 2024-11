Ha szép egyenes vonalban tudunk haladni egy több sávos úton, akkor is éberségünket fenntartja a folyamatosan siető, türelmetlenkedő sofőrök hada. Az önjelölt versenyzők úgy váltják a sávokat, hogy többször is könnyen okozhatnak balesetet. A türelmetlenséget pedig fokozza az is, hogy a pécsi belváros egyre nehezebben járható.

Több ismerősömet zavarja, hogy nagyon nincsen összhangban a jelzőlámpák működése. A kereszteződéseknél folyamatosan várakozni kell, sokszor átlógva egy másik sávba, a város kocsimennyiségének növekedésével pedig nem haladt a forgalom megfelelő összehangolása.

A parkolás pedig kész katasztrófa. Sokszor három utcán keresztül kell körözni ahhoz, hogy reménykedhessünk abban, hogy felszabadul egy hely. Mindenre megoldás lenne az, ha nem sietnénk mindenhova. Az állandó rohanás folyamatos feszültséget generál, amit az utakra nem kéne kivinni.