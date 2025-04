Búcsú az Expo Centertől – egy korszak vége Pécsett?

Bezárja kapuit a pécsi Expo Center, legalábbis egy időre – a hír vegyes érzéseket váltott ki a város lakóiból. Az utóbbi években sokszor számoltunk be arról, hogy a létesítményben rendezett koncertek, fesztiválok, partik túl hangosak, és a környéken élők joggal panaszkodtak a nyári estéken beáradó basszusokra, a hajnalig tartó zene kavalkádjára. Egyesek számára a nyugalom visszanyerése most megkönnyebbülést hoz, de közben érdemes más szemszögből is ránézni erre a döntésre.

Búcsúzik az Expo Center? Reméljük, csak ideiglenesen.

Fotó: KOVACS LILIANA / Forrás: MW

A pécsi Expo Center több, mint egy rendezvénytér

Az Expo Center értéke nemcsak decibelekben mérhető a pécsiek számára, hanem élményekben is. Ez volt az a hely, ahol ezrek élték át életük első nagy koncertjét, ahol legendás bulik zajlottak, ahol barátságok és szerelmek szövődtek a tánctér közepén. Azok számára, akik a zene és a közösségi élmény miatt érkeztek ide, az Expo egy szimbolikus tér is volt: a fiatalok szabadságának, az önfeledt szórakozásnak a helyszíne. Sokáig adott otthont Pécs egyik, ha nem a legnagyobb zenei fesztiváljának, a Pécsi Egyetemi Napoknak, ám a PEN 2025-ben már a Zsolnay Negyedben lesz megtartva.

A pécsi programok egyik ikonikus helyszíne

A város kulturális élete most szegényebb lesz egy jelentős színhellyel. A kérdés az: lesz-e méltó utód? Egyelőre csend költözik az Expo falai közé, ki tudja, mikor dübörögnek újra ott a hangfalak, mikor telik meg újra élettel a tér. Vagy ha nem ott, akkor máshol, hiszen Pécsen megvan az igény a közösségi eseményekre, élő zenére, fesztiválokra. Ezáltal talán nagyobb figyelem hárul a Széchenyi térre, amely sokak szerint a lehetőségekhez képest kevésbé van kihasználva.