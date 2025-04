Hőség, strand, heringparti – nyári dilemmák

Nem tartozom azok közé, akik minden napsütéses hétvégén automatikusan a strandra veszik az irányt. Sosem voltam nagy strandolós: a zsúfolt medencék, a napolajos törölközők, a vízben úszó gumilabdák kavalkádja inkább fáraszt, mintsem felüdít. Az utóbbi évek brutális meleg nyarai azonban óhatatlanul átrendezik még az olyanok szokásait is, mint én.

Minden strand tömve lesz a nyáron, ez szinte borítékolható.

Nyár 2025: egyre jobban felértékelődnek a strandok

Az éghajlatváltozás nemcsak a statisztikákban érződik, hanem a saját bőrünkön is tapasztalhatjuk: a nyár már nem a pihenés, hanem a túlélés időszaka lett. Árnyék ide vagy oda, bizonyos napokon egyszerűen muszáj víz közelébe, vagy a strandra menekülnünk, ha nem akarjuk, hogy a hőség fizikailag is ledöntsön a lábunkról.

Itt jön képbe a strandok kérdése. Baranya szerencsés helyzetben van: több helyen is találunk lehetőséget egy-egy csobbanásra. Pécsen például ott a Hullámfürdő, Orfűn a tavak, de Harkány és Siklós is hívogat gyógy- és élményfürdőivel. Egyre bővül a kínálat, ami önmagában örvendetes. De egyre többeket – köztük engem is – visszatart a „heringparti” élménye. A tömeg, a zaj, a helyhiány, az állandó sorban állás az árnyékért vagy egy jó pofa sörért.

Sokan emiatt inkább kihagyják a strandolást. A nyári napok könyörtelen forrósága mellett egyre kevesebb alternatíva marad azok számára, akik nem a négy fal között szeretnék átvészelni a hőséget. A klíma ugyan megoldást jelenthet a hétköznapokban, de sokan nem viselik jól a mesterséges hűsítő berendezést.

Így hát, ha nem is örömmel, de egyre gyakrabban pakolom össze a fürdőruhát, a naptejet és a pokrócot. Nem azért, mert hirtelen rajongója lettem a strandok nyüzsgő világának, hanem mert a tűző nap elől néha nincs más menekvés, mint egy hűsítő korsó sör a Balaton partján.