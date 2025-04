Jegyzet 57 perce

Két nap csend – próbáljuk meg élvezni!

A boltokban hömpölyög a tömeg, a pénztáraknál hosszú sorok kígyóznak. Mindenki siet, kapkod, mintha mindez versenyfutás lenne az idővel. Pedig csak két napra zárnak be az üzletek. Két napra, ami talán arra is lehetőséget adhatna, hogy kicsit lelassuljunk, körbenézzünk, és észrevegyük, mi is igazán fontos.

Az üzlet kasszájánál egy idős hölgy idegesen pakolta be a szatyrába előttem a megvett árut. A keze remegett, a szeme fáradt volt, de a mögötte érkező már türelmetlenül toporgott. Mögöttem emberek nyomakodtak, telefonok csipogtak, valaki hangosan sóhajtozott. Mindenki a következő tételt pipálta ki a fejében lévő listán. Tele vannak az üzletek, a Pécsi Vásárcsarnokban is beszerzik az utolsó hozzávalókat

Fotó: Löffler Péter Pedig a húsvét nem erről szól. Nem a rohanásról, nem a bevásárlókocsi megtöltéséről. Hanem a megállásról. A csendről. Egy közös ebédről a családdal, egy őszinte ölelésről. Egy beszélgetésről a nagyszülőkkel, testvérekkel, barátokkal. Vagy akár csak arról, hogy leülünk a kanapéra egy bögre kávéval, és nem csinálunk semmit. Mert néha az is elég. Sőt, néha pont az hiányzik a legjobban. A legfontosabb dolgokat nem az üzletben találjuk meg Az én jó tanácsom az utolsó napra magamnak (s mindenki másnak): vegyél egy mély levegőt. Amit eddig nem vettél meg, talán nem is kell igazán. Amit elfelejtettél, az nem fog hiányozni. Amit viszont nem lehet bevásárlókosárba tenni, arra érdemes most koncentrálni: az ölelő kezekre, a gyermekeinkkel való játékra, kirándulásra, szabadban töltött időre. Lassuljunk le. Nyugodjunk meg. Szeressük egymást, és ne csak az ünnepekkor. Boldog húsvétot kívánok mindenkinek!