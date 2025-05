Szerelemből kutyát? Előbb olvasd el ezt!

Jó tudni, hogy a kutyavásárlás nem gyerekjáték. Sem érzelmileg, sem anyagilag. Én mindig is kutyás voltam. Igaz, volt macskánk is, szerettem, de mégsem annyira, mint a kutyákat. Ha tehetném, minden aranyos kiskutyát megvennék – de nem tehetem. Tudom, hogy jelenleg nem lenne rá elég időm, energiám.

Kutyavásárlás vagy örökbefogadás, melyiket választjuk?

Fotó: MW

Ha valaki törzskönyvezett kutyát szeretne tenyésztőtől, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Egy egészségügyi szűréseken átesett kölyök ára akár 400–500 ezer forint is lehet. Ez még csak a kezdet: ehhez jönnek az oltások, etetés, felszerelések. A kutyatartás tehát folyamatos költségekkel jár.

Kutyavásárlás helyett fogadj örökbe!

Sokan döntenek az örökbefogadás mellett, nem véletlenül. Az, hogy ilyenkor nem kell több százezer forintot kifizetni a kutyáért csak az egyik szempont. Az örökbefogadás nem csak pénztárcabarátabb, de egy életet is megmenthetünk vele. És bár nem minden kutya tökéletes, a szeretetük feltétel nélküli.

A menhelyi kutyák is sok szeretet képesek adni

Fotó: MW

Baranyában több menhely is működik, ahol rengeteg kutya vár gazdára. De ha valaki ragaszkodik egy bizonyos fajtához, akkor érdemes felkeresnie a fajtamentő egyesületeket, például a magyar vizsla, labrador vagy német juhász fajtamentőket. Sokszor náluk is akadnak gazdátlan, de jó vérvonalú ebek. A kutyavásárlást vagy örökbefogadást tehát érdemes többször is átgondolni, mert egy kutya nemcsak pár hónapra, hanem akár 10-15 évre lesz a társunk.