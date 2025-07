Most érik az igazi nyár: itt az idei ormánsági dinnye

Most van a dinnye szezonja, aminek csalhatatlan jele, hogy az agrárkamara baranyai illetékesei ilyenkor népszerűsítik a gyümölcsöt, buzdítanak vásárlására, fogyasztására. Nem véletlenül, hiszen megyénk kiemelt hazai dinnyetermesztő terület.

Minden korosztály imádja – mézédes lett az idei ormánsági dinnye.

Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

Talán nincs is olyan ember, akinek ne lenne egy-két saját sztorija a dinnyével. Valószínűleg azért, mert ezt a gyümölcsöt már a gyerekek is kedvelik, de nem vetik meg az idősebbek sem, és azon kevesek közé tartozik, amik egyformán népszerűek a nők és a férfiak körében is.