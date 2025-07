Mindenkinek más az igazi édes élmény

De vajon mitől lesz igazán jó egy fagyi, és hogyan dönthetjük el, hogy hol találjuk a legjobbat? Sokan az ízre esküsznek – és igazuk is van. Egy jó fagyinak karaktere van: nem túl édes, de nem is vízízű, krémes, de nem nehéz. A minőségi alapanyag kulcsfontosságú – különösen igaz ez a csokis változatokra, amelyeket én is a legjobban kedvelek. Egy valódi csokifagyi nem porból készül, nem utánzat, hanem selymes, telt és telt ízű, mintha egy falat étcsokoládét kanalaznánk.

Mindenkinek más az ideális fagyi – nálam a lényeg, hogy finom legyen a csokifagyi.

Fotó: MW

Sok tényező közrejátszik, mitől lesz jó a fagyi

Számomra a legjobb fagyi nem feltétlenül a legkülönlegesebb, hanem az, amelyik egyszerű, de hibátlan. Az a fajta, amit gyerekkorod óta keresel, és amikor megtalálod, rájössz: igen, ez az. A csoki nálam mindig jó tesztalany, mert ha az jól sikerül, nagy eséllyel a többi íz is rendben van. Fontos még a textúra: ne legyen jeges, ne törjön meg a nyelven, hanem olvadjon el szép lassan, kicsit hosszan maradva a szájban.

A kiszolgálás, a hangulat, sőt, még az is számít, hogyan adják a kezedbe – roppanós tölcsérrel, mosoly kíséretében vagy épp rutinszerűen. Az igazi fagyiélményhez mindez hozzátesz. Pécsett szerencsére több hely is van, ahol ezeket megtalálhatjuk – a legjobb fagyi pedig ott születik meg, ahol az íz, a minőség és az élmény egy gombócban találkozik. Én pedig minden nyáron újra elindulok, hogy megtaláljam.