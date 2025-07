Ne a büntetőponttól féljünk, hanem a repüléstől!

Az utóbbi időben egyre több hír szól arról, hogy változnak a biztonsági övre vonatkozó szabályok: immár nem az utas, hanem az autó tulajdonosa a felelős, ha valaki nem köti be magát. Ezzel párhuzamosan megjelentek a „kiskapukat” kereső cikkek, amelyek azt taglalják, hogyan lehet elkerülni a büntetést, illetve milyen súlyos – akár több büntetőponttal is járó – következménye lehet egy be nem kapcsolt biztonsági övnek. Ami azonban ezekből a diskurzusokból fájóan hiányzik, az a lényeg: a biztonsági öv nem azért van, hogy kellemetlenséget okozzon nekünk – hanem, hogy életben maradjunk. A statisztikák így is borzasztóak Magyarországon, gondoljunk csak bele, hogy mennyi halálos baleset lenne, ha nem lenne az öv.

Halálos balesettől menthet meg minket a biztonsági öv.

Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

Halálos balesetek: őrangyal lehet a biztonsági öv

A biztonsági öv használata nem csupán jogszabály, hanem alapvető biztonsági intézkedés. Egy baleset során – akár városon belüli alacsony sebességnél is – az emberi test mozgási energiája hatalmas. A biztonsági öv az egyetlen olyan passzív védelmi eszköz, amely képes megakadályozni, hogy az utasok kirepüljenek az autóból vagy súlyosan megsérüljenek a belső szerkezetek miatt. A statisztikák is egyértelműek: az öv használata jelentősen csökkenti a halálos balesetek és súlyos sérülések kockázatát.

Nem az a probléma, hogy a szabály szigorodik, hanem az, hogy még mindig sokan a kiskapukat keresik ahelyett, hogy felelősen viselkednének. Nem az a kérdés, hány büntetőpontot kapunk, hanem az, hogy hazatérünk-e élve.

Ideje lenne, hogy a társadalmi párbeszéd ne a büntetés elkerüléséről, hanem a tudatos közlekedésről szóljon. Mert a biztonsági öv nem egy kényelmetlen kötelező rossz – hanem az, ami megmentheti az életünket. Erről személyesen bizonyosodhattam meg: a szerencse mellett az övnek is köszönhető, hogy nem lett nagyobb bajom egy törésnél.