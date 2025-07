Lehetetlen küldetés: újabb szög került a közlekedésünk koporsójába

Aki valaha próbált már vonattal eljutni Pécsről Budapestre vagy vissza, az pontosan tudja, hogy ez nem egy egyszerű utazás, inkább egy idegőrlő kihívás. A menetidő még szebb napokon is meghaladja a három órát, és akkor még nem beszéltünk a rendszeres késésekről, karbantartásokról és pótlóbuszokról, amik szinte már rutinszerűen szerepelnek a MÁV napi programjában. Most pedig, hogy a Keleti pályaudvar lezárásával kiesett a forgalomból, újabb szög került a Dél-Dunántúl közlekedési koporsójába.

Bezár a Keleti Pályaudvar, nem tudunk Pécsről Budapestre menni?

Fotó: MW

A Keleti pályaudvar lezárásával sokak megélhetését is megnehezítették

A barátom, aki heti rendszerességgel ingázik a két város között, teljes tanácstalanságban van. A vonat nemcsak megbízhatatlan, de gyakran kiszámíthatatlan is: az ember elindul reggel, és fogalma sincs róla, hogy mikor érkezik meg. A Volán-járatok korlátozott számban közlekednek, ráadásul jóval kényelmetlenebbek, hosszabbak és drágábbak is lehetnek. Autóval menni sem jobb opció: az M6-os autópálya fizetős, ráadásul nem is vezet közvetlenül a főváros szívébe, a dugókról nem is beszélve.

A legnagyobb probléma azonban az, hogy évtizedek óta nincs akarat arra, hogy a Pécs–Budapest vonalat valóban 21. századi színvonalra emeljék. Egy regionális központ és az ország fővárosa közötti kapcsolatnak prioritásnak kellene lennie, de ehelyett úgy tűnik, mintha Pécs szándékosan lenne leszakítva. A Keleti pályaudvar ideiglenes kiesése csak rávilágít arra, mennyire sérülékeny és elavult az egész rendszer. Itt már nem toldozásra, hanem teljes újratervezésre lenne szükség.