Pont most dőlt el minden, de minden

Az, hogy kinek miről szól az aktuális mélylevegő, nagyon is lehet változó. Hiszen van, aki a Pont ott partin tudta meg a teljes bizonyosságot a felvételéről. Másnál – akinél esetleg billegett a léc – a nagyszabású közösségi eseményen érkezett el a bizonyosság, legyen a várakozás pozitív, avagy negatív előjelű. De megilleti a mélylevegő azt is, aki most szembesült azzal végérvényesen, hogy ez a projekt most nem sikerült, újat kell indítani.

Az a bizonyos mélylevegő a pécsi érintettek számára minden évben a Széchenyi téren jön el Pécsen, Baranyában.

Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

De ez a bizonyos mély fellélegzés nem feltétlenül a lezárása valaminek. A továbbtanuló, jövőjét tervező fiatalság esetében sokkal inkább a kezdete valaminek. Aminek kapcsán bizony felgyorsulnak az események. Hiszen akit biztosan felvettek az egyetemre, azok közül sokaknak heteken belül költözniük kell, albérlet, vagy kollégium után kell nézni. Felkészülni a beiratkozásra, jelentkezni a gólyatáborba, és így tovább. Hasonló elfoglaltság jut azoknak is, akik fizetős helyre kerültek be, azzal a kiegészítéssel, hogy ügyezni kell a térítés anyagi hátterét is.

Akinek viszont idén nem sikerült a felvételi, az sem tétlenkedhet. A feszültségterhes nyári napokkal a hátuk mögött még juthat egy kis idő a levezetésre, de azután gyorsan körül kell nézni a szóba jöhető pótjelentkezések terén, vagy aki egy év halasztás mellett dönt, jól teszi, ha munkát keres magának.