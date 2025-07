Ezért őrül meg egyre több ember a paprikanevelésért

A közelmúltban rengeteg chiliárussal beszélgettem, és lenyűgözött a szenvedély, ahogy a terményeikről meséltek. Nemcsak az ízeket, hanem az egész termesztési folyamatot is élvezettel mutatták be – ez engem is magával ragadott. Elkezdtem tehát kísérletezni a különböző paprikák főzésével, megismerni a fajtákat, erejüket, karakterüket, és azon kaptam magam, hogy már nemcsak a konyhában, hanem a paprikapalánták között is keresem a kihívást.

Nem is olyan egyszerű a paprikanevelés

Fotó: Kovács Liliána

Érzékeny a paprika, de szórakoztató a nevelése

Mivel teljesen kezdő vagyok a paprika nevelésben, úgy döntöttem, hogy a legjobb, ha a helyi tudást hívom segítségül. Le is mentem a Pécsi Vásárcsarnokba, ahol barátságos és segítőkész őstermelőkkel találkoztam. Nem sajnálták az időt a magyarázatra, és nem titkoltak el semmit – tanácsokat adtak a palántázásról, a megfelelő mag kiválasztásáról és arról is, mit szabad és mit nem a nevelés során.

A beszélgetések során világossá vált, hogy a paprika nem „csak egy növény”. Egy aprólékos, sok figyelmet kívánó élőlény, amely akkor hálálja meg igazán a gondoskodást, ha már a kezdetektől jól bánunk vele. Azt is megtanultam, hogy a jó terméshez nem elég a lelkesedés – a tudás legalább annyira fontos. És ezt a tudást bizony a tapasztalt termelőktől lehet a legjobban megszerezni.

Számomra ez az egész nem csak hobbi, hanem egyfajta felfedezés lett: hogyan lesz egy apró magból aromás, csípős vagy éppen édes ízrobbanás. A vásárcsarnoki beszélgetések csak megerősítettek abban, érdemes foglalkozni ezzel.