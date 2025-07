Legyünk észnél: egyre gyakoribbak lehetnek a tűzesetek

Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom Magyarországon, ami nem csupán egy hatósági intézkedés, hanem komoly figyelmeztetés is mindannyiunk számára. Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a tűzesetek száma Baranya vármegyében is, s bár gyakran gondoljuk, hogy „velünk ez nem történhet meg”, a valóság másról árulkodik. Egy hanyagul eldobott cigarettacsikk, egy óvatlan kerti grillezés, vagy akár a fűnyíró által elpattintott kavics is elég lehet ahhoz, hogy pusztító tűz keletkezzen.

Megsokszorozódott a tűzesetek száma Baranya vármegyében is.

Fotó: Kovács Liliána

Tűzesetek: bozóttűz, tarlótűz és háztartási balesetek

Nem kell Los Angeles-ig menni, hogy lássuk, mire képes a tűz: elég csak a hazai erdő- és tarlótüzekre gondolni. A globális felmelegedés következtében az időjárás egyre szárazabb és melegebb, így az ilyen jellegű katasztrófák esélye is növekszik, nem csak a földrengések és a pusztító viharok száma. A hőségriadók gyakorisága már most is nő, és nyaranta egyre inkább a forróság és az aszály határozza meg a mindennapokat, ez még akkor is igaz, ha idén júliusban többször is szeszélyes volt az időjárás. Ebben a helyzetben minden apró szikra, minden óvatlan mozdulat hatalmas károkat, nehezen megállítható tűzeseteket okozhat.