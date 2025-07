Erre még a zöld közlekedési táblák sem jelentenek megoldást

A közeljövőben Magyarországon is megjelenhetnek a zöld közlekedési táblák, amelyek nem kötelező érvényű, csupán ajánlott sebességhatárokat jeleznek. A kezdeményezés célja egyértelműen nemes: lassabb, figyelmesebb közlekedésre ösztönözni az autósokat olyan környezetekben, ahol különösen fontos a biztonság – például óvodák, iskolák, játszóterek vagy éppen falvak belterületei közelében.

A zöld közlekedési tábláktól pozitív változásokat remélnek.

Forrás: Facebook/KRESZváltozás

A zöld közlekedési táblák eszméje üdvözlendő

Az említett helyeken a lassabb tempó nemcsak logikus, de életmentő lehet. Nem egy olyan tragédiáról hallottunk már, ahol egy pillanatnyi figyelmetlenség vagy gyorshajtás vezetett súlyos balesethez, gyermekek sérüléséhez vagy halálához. Épp ezért minden olyan kezdeményezés, ami lassításra, körültekintőbb vezetésre ösztönöz, elviekben támogatandó. Az zöld közlekedési táblák ötlete remek, minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely a balesetveszélyt hivatott csökkenteni.

Ugyanakkor felmerül a kérdés: mennyit ér egy ajánlás azok számára, akik már most sem tartják be a kötelező szabályokat? Aki 50-es táblánál is 90-nel száguld el, azt vajon meghatja majd egy zöld színű, nem kötelező érvényű jelzés? Sajnos, aligha.

A közlekedésben nemcsak a jó szándék számít, hanem a következetesség és az érvényesítés is. Véleményem szerint sokkal hatékonyabb lenne, ha a szabályszegésekért – különösen a gyorshajtásért – kiszabott büntetéseket szigorítanák. Ha valaki pontosan tudja, hogy a sebességtúllépés nemcsak veszélyes, hanem komoly pénzbírsággal vagy akár jogosítványvesztéssel is jár, talán kétszer is meggondolja, mennyivel hajt.

A zöld tábla tehát lehet jó jelzés azoknak, akik amúgy is felelősen vezetnek. A többiekhez viszont keményebb eszközökkel kell szólni. A biztonságos közlekedés és a KRESZ betartása nem ajánlás kérdése – hanem kötelezettség.