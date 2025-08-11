augusztus 11., hétfő

Fedezd fel Baranyát ezzel az alkalmazással!

Címkék#Mecsek#Zsolnay-negyed#ösvény#természet#térkép#történelem

Manapság a fiatalok egyre kevesebb időt töltenek a szabadban. A telefon, a tablet és a számítógép a legtöbb esetben legyőzi a friss levegő és a természet csábítását. A szülők persze próbálnák őket rávenni valahogy a kimozdulásra, ám ez kevés esetben jár sikerrel. A klasszikus kirándulás vagy biciklitúra sokszor már nem vonzó önmagában.

Tóth Viktória

Na de majd most! Létezik ugyanis egy játék, ami épp a digitális világ eszközeit használja arra, hogy kimozdítson a négy fal közül. Ez az alkalmazás valós térképen játszódik, ahol magyar történelmi relikviákat lehet gyűjteni és elrejteni, akár Baranya vármegyében is. Ez a különleges játék egyszerre ösztönöz mozgásra és tudásra, hiszen nemcsak a természetbe hív, hanem közelebb hozza a magyar múltat is, miközben élvezetessé teszi a tanulást.

Így is használhatod az alkalmazást!

Baranya ideális terep a felfedezéshez: a Mecsek ösvényei, a Zengő, a Pécsváradi vár vagy a Zsolnay-negyed környéke mind-mind tökéletes helyszínt kínál egy-egy történelmi kincs elrejtésére. Ezek a helyszínek már önmagukban is gyönyörűek és izgalmasak, de a játék révén még különlegesebb értelmet kapnak. Így nemcsak a természetben töltött idő válik élménnyé, hanem egyfajta időutazássá is, ahol a történelem darabjai elevenednek meg a lábunk előtt.

És ami a legjobb, miközben a fiatalok a telefonjuk képernyőjén követik a térképet, észrevétlenül bejárják a természetet, új helyeket fedeznek fel, és talán rájönnek, hogy a legnagyobb élmény nem a képernyőn, hanem a kinti világban várja őket. Egy apró lépés a digitális világból a természet felé, amely mégis nagy változást hozhat mindennapjainkba.

 

