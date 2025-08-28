Őrült ámokfutás Pécs utcáin, mikor lesz ennek vége? (VIDEÓ)

Az elmúlt években Pécsen is egyre látványosabb a futárszolgálatok jelenléte. Különböző színű hátizsákok, villámgyors kerékpárok és rollerek szelik át a belvárost, hiszen az ételkiszállítás ma már alapvető igény lett. A probléma ott kezdődik, hogy a rohanó biciklis futárok sokszor a biztonság rovására próbálják tartani az ütemet. A napokban történt baleset is jól mutatja: ha valaki szabálytalanul, a közlekedési helyzethez nem alkalmazkodva hajt, annak előbb-utóbb súlyos következménye lesz. A futár állás pedig egyre népszerűbb.

Egyre népszerűbb a biciklis futár állás, egyre több a veszélyes közlekedési szituáció.

Egyre több a futár állás, így a biciklis futárok száma is nő

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a futárok jelentős része külföldi diák. Ez viszont felveti a kérdést: vajon mennyire ismerik a magyar KRESZ-t? Nem egyszer látni, hogy a belváros szűk utcáin a piros lámpán átsuhanva, a járdára fel-le kanyarodva, vagy a gyalogátkelőn átszáguldva próbálnak időt nyerni. Az autósok idegesek, a gyalogosok bizonytalanok, a közlekedési morál pedig tovább romlik. A futár állás népszerű a legtöbb nagyvárosban, így nem csupán nálunk jelent ez megoldandó problémát.

Fontos látni: a futárok nyomás alatt dolgoznak. Percekben mérik a teljesítményüket, minden késés levonást vagy rossz értékelést jelenthet. Ez azonban nem lehet mentség a szabálytalanságokra. Egy város közlekedése csak akkor működik, ha minden résztvevő betartja a játékszabályokat – legyen szó sofőrről, biciklisről vagy gyalogosról.

Éppen ezért sokan várják a közelgő új KRESZ-t, amely remélhetőleg egyértelműbb és szigorúbb szabályokat hoz a kerékpáros közlekedésben is. A biciklis futárok munkájára szükség van, de nem kerülhet veszélybe miattuk sem a saját, sem mások testi épsége. A gyorsaság nem írhatja felül a biztonságot.