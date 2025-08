Szép lassan eltűnnek a szakmák: már nem nagyon jut érdemi munka, csak a kármentés

Magam is rendszeresen járok cipészhez. De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy legritkábban cipőjavítás miatt. Vittem már sporttáskát zippzár cserére, bőrövet lukasztásra, de még bőrkarkötőt is kapocsrenoválásra. Mindegyik messze van a cipőtől, de hozzáteszem, minden egyes alkalommal kifogástalan szolgáltatást, kiváló munkát kaptam.

A cipész is az a mesterség, amelyeket érzékenyen érint a fogyasztói társadalom negatív hatása

Sajnálatos módon egyre többen vannak így. A mai cipők már nem több éves, ne adj isten évtizedes viseletre készülnek. Ezért is van az, hogy az ügyfelek jelentős része az idősebb generációból kerül ki, olyan emberekből, akik valamilyen módon még szeretnék meghosszabbítani a több évvel ezelőtt jó minőségben, kiváló alapanyagokból készült lábbelijük élettartamát

- mondta az egyik ilyen látogatásom alkalmával a rendszeresen felkeresett pécsi cipész.

És legyünk őszinték, valóban. Ott, ahol az új lábbelik élettartamát egy, maximum másfél szezonban mérik, ahol a cipő talpa egy év alatt papírvékonyságúra kopik, ahol a felsőrész varrást nem, legfeljebb záros határidőre szóló ragasztást látott, ott bizony a cipésznek már nem nagyon jut érdemi munka, legfeljebb némi méltatlan kármentés.

A cipész is tudja, a fogyasztói társadalom átka mestert és vásárlót egyaránt hátrányosan érinthet

Azt tapasztalom, hogy sajnálatos módon a fogyasztói társadalom működésének ez az átka nem csak a cipőpiacot, a cipészeket, és ezen keresztül természetesen a fogyasztókat érinti hátrányosan. Hasonló véleményt hallottam a szerelőktől, amikor a kávéfőzőt vagy a mosógépet vittem javításra, sőt, legutóbb már az autószerelő műhelyben is az volt a téma, hogy melyik márkát melyik évjáratig vásárolhatja és tarthatja meg valaki bizalommal.

Ami bizony arról árulkodik, hogy ezek a tapasztalatok nem csak a cipész naplójába kerülnek be idővel.