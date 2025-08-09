1 órája
Aranyló nyári csemege, arany áron
A nyár hagyományosan elkényeztet bennünket finom gyümölcsökkel, de azért valljuk, be, kicsinek és nagynak az egyik legízletesebb csemege ebben az időszakban a csöves főttkukorica. Ez a csemege idén sem marad ki a kínálatból, de készüljünk, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha majszolni akarjuk.
Főttkukorica, a nyári csemege, amihez mindannyiunkat számos emlék köt. Mert ki ne emlékezne arra az időre, amikor gyerekkorunkban uzsonna gyanánt egy-egy jól megfőzött, még meleg, némi sóval meghintett kukoricacsövet nyomott a kezünkbe. És hiába jutottunk hozzá akár hetente többször is ehhez a fogáshoz, azért a nyaralás során, valahol a Balaton partján, vagy egy strandon mégis csak megkívántuk a csemegét.
Ami felnőtt korunkra is elkísért bennünket. Legyen a fogyasztás formája egy kis nosztalgikus majszolgatás, ami után törölhetjük arcunkról kukoricamorzsát vagy a sót, de ebben a korban már nem áll tőlünk messze az sem, hogy a kerti grillezést koronázzuk meg néhány aranysárga kukoricacső megpirításával.
Ha az emlékeket sorra vesszük, megállapíthatjuk, hogy ennek a nyári íznek az élményét semmi nem ronthatja el. Bizony még az sem, hogy ha belegondolunk, hogy aktuálisan mennyiért jutunk hozzá a csemegéhez. Pedig, ha azt nézzük, hogy néhány év alatt megnégyszereződött a csemegekukorica csöveinek ára, azért abban van valami riasztó.
A piac azt mutatja, a nyári csemege ára tűréshatáron belül mozog
Ám a piac, a forgalom azt mutatja, hogy a tarifák tűréshatár alatt vannak, nyaraláskor pedig amúgy sem nézzük szigorúan ezeket a költségeket.
Legfeljebb az villan be, hogy milyen jó lenne, ha a fizetésünk is hasonló ütemben emelkedne.