Aranyló nyári csemege, arany áron

Főttkukorica, a nyári csemege, amihez mindannyiunkat számos emlék köt. Mert ki ne emlékezne arra az időre, amikor gyerekkorunkban uzsonna gyanánt egy-egy jól megfőzött, még meleg, némi sóval meghintett kukoricacsövet nyomott a kezünkbe. És hiába jutottunk hozzá akár hetente többször is ehhez a fogáshoz, azért a nyaralás során, valahol a Balaton partján, vagy egy strandon mégis csak megkívántuk a csemegét.

A nyári csemege majszolása nincs életkorhoz kötve - lehet gyerekkorban, de lehet felnőttként is

Ami felnőtt korunkra is elkísért bennünket. Legyen a fogyasztás formája egy kis nosztalgikus majszolgatás, ami után törölhetjük arcunkról kukoricamorzsát vagy a sót, de ebben a korban már nem áll tőlünk messze az sem, hogy a kerti grillezést koronázzuk meg néhány aranysárga kukoricacső megpirításával.