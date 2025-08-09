augusztus 9., szombat

Aranyló nyári csemege, arany áron

Címkék#árak#csemege#kukorica

A nyár hagyományosan elkényeztet bennünket finom gyümölcsökkel, de azért valljuk, be, kicsinek és nagynak az egyik legízletesebb csemege ebben az időszakban a csöves főttkukorica. Ez a csemege idén sem marad ki a kínálatból, de készüljünk, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha majszolni akarjuk.

Kaszás Endre

Főttkukorica, a nyári csemege, amihez mindannyiunkat számos emlék köt. Mert ki ne emlékezne arra az időre, amikor gyerekkorunkban uzsonna gyanánt egy-egy jól megfőzött, még meleg, némi sóval meghintett kukoricacsövet nyomott a kezünkbe. És hiába jutottunk hozzá akár hetente többször is ehhez a fogáshoz, azért a nyaralás során, valahol a Balaton partján, vagy egy strandon mégis csak megkívántuk a csemegét.

A nyári csemege majszolása nincs életkorhoz kötve - lehet gyerekkorban, de lehet felnőttként is
A nyári csemege majszolása nincs életkorhoz kötve - lehet gyerekkorban, de lehet felnőttként is 
Fotó: MW / Forrás:  MW

Ami felnőtt korunkra is elkísért bennünket. Legyen a fogyasztás formája egy kis nosztalgikus majszolgatás, ami után törölhetjük arcunkról kukoricamorzsát vagy a sót, de ebben a korban már nem áll tőlünk messze az sem, hogy a kerti grillezést koronázzuk meg néhány aranysárga kukoricacső megpirításával.

Ha az emlékeket sorra vesszük, megállapíthatjuk, hogy ennek a nyári íznek az élményét semmi nem ronthatja el. Bizony még az sem, hogy ha belegondolunk, hogy aktuálisan mennyiért jutunk hozzá a csemegéhez. Pedig, ha azt nézzük, hogy néhány év alatt megnégyszereződött a csemegekukorica csöveinek ára, azért abban van valami riasztó.

A piac azt mutatja, a nyári csemege ára tűréshatáron belül mozog

Ám a piac, a forgalom azt mutatja, hogy a tarifák tűréshatár alatt vannak, nyaraláskor pedig amúgy sem nézzük szigorúan ezeket a költségeket.

Legfeljebb az villan be, hogy milyen jó lenne, ha a fizetésünk is hasonló ütemben emelkedne.

 

