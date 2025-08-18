A baranyai étterem, ami még a toplistákra sem fér fel – és pont ezért különleges

Van egy baranyai kistelepülés, ahol működik egy lakásétterem. Korlátozott befogadó képességű, nincs is nyitva a hét minden napján, viszont páratlan ízekkel és társasági élményekkel szolgál minden látogató számára. Kíváncsi voltam, vajon felbukkan-e a nevük a legjobbra értékelt baranyai vendéglátóhelyek listáján. Legalább annyira csodálkoztam volna, ha igen, mint amennyire nem lepődtem meg azon, hogy nem.

Baranyában rengeteg remek étterem működik. Fotó: MW / Forrás: MW

Hogy miért? Talán azért, amiért a világon az egyik legnehezebb, legnagyobb hozzáértést igénylő foglalkozásnak tartják az étteremkritikusokét. Hiszen munkájukban az objektív elvárások mértéktartó érvényesítése mellett meghatározó arányban van jelen a szubjektív megítélés, a kapott élmény lefordítása az érdeklődő vendégek nyelvére.