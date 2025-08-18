augusztus 18., hétfő

Hogy micsoda? Egy lakásétterem?

1 órája

A baranyai étterem, ami még a toplistákra sem fér fel – és pont ezért különleges

Címkék#google#rangsor#élmény#toplista

Baranyában megannyi remek étterem, vendéglő működik, egyedi kínálattal, szakavatott és udvarias személyzettel, igazi vendégváró szemlélettel. Ember legyen a talpán, aki eldönti, hogy közülük melyik étterem, vendéglő viszi el a pálmát, akár ebben a szezonban is.

Kaszás Endre

Van egy baranyai kistelepülés, ahol működik egy lakásétterem. Korlátozott befogadó képességű, nincs is nyitva a hét minden napján, viszont páratlan ízekkel és társasági élményekkel szolgál minden látogató számára. Kíváncsi voltam, vajon felbukkan-e a nevük a legjobbra értékelt baranyai vendéglátóhelyek listáján. Legalább annyira csodálkoztam volna, ha igen, mint amennyire nem lepődtem meg azon, hogy nem.

Az étterem minősítője nem csak az asztalra kerül étel íze, hanem a kiszolgálás is
Baranyában rengeteg remek étterem működik. Fotó: MW / Forrás:  MW

Hogy miért? Talán azért, amiért a világon az egyik legnehezebb, legnagyobb hozzáértést igénylő foglalkozásnak tartják az étteremkritikusokét. Hiszen munkájukban az objektív elvárások mértéktartó érvényesítése mellett meghatározó arányban van jelen a szubjektív megítélés, a kapott élmény lefordítása az érdeklődő vendégek nyelvére.

Baranyában rengeteg remek étterem működik

 A baranyai aktuális éttermi rangsor összeállításának alapját a Google-értékelések adták, amiben megannyi önkéntes étteremkritikus vett részt. A listát látva – szinte valamennyi vendéglőben jártam már magam is – kétség nem fér hozzá, hogy nem érdemtelenül kerültek a top-helyezésekre. Ugyanakkor botorság lenne azt gondolni, hogy megannyi más, az internethasználók körében, vagy a közösségi médiában kevésbé felkapott egységnek ne lenne helye a legjobbak között. Akár a konyhája, akár a kiszolgálás, akár a körítés okán.

Kicsit olyan ez, mint a küzdősportokban a súlycsoportok, vagy az elismerést nyújtó világszervezetek esete. De hát pontosan ez a szép a gasztronómiában is, amire végképp igaz a mondás: ízlések és pofonok ...!

 

