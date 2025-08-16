augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

30°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nincs igény a tömeggyártásra?

1 órája

Nem kellenek már a nagy adagok, a szemükkel esznek az emberek

Címkék#bisztró#élmény#íz#alapanyag#világ#trend

Hol vannak már a nagy adagok? Világszerte hódítanak a fine dining éttermek.

Bama.hu
Nem kellenek már a nagy adagok, a szemükkel esznek az emberek

A fine dining térhódítása nem kedvez a hagyományos konyhának?

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Katona Tibor

A Csillag étterem több, mint egy évszázadon át volt a pécsiek és az ide érkező vendégek egyik kedvenc találkozóhelye. Ma, 13 évvel a bezárása után, már nemcsak az épület üressége, hanem a vendéglátás változása is szembeötlő. A régi idők éttermei másról szóltak: bőséges adagokról, ismerős ízekről, élőzenéről, és arról a fajta meleg, családias hangulatról, amit ma leginkább nosztalgiával idézünk fel. Nem volt cél a kísérletezés, a tálalás inkább praktikus volt, mint látványos, és az emberek az élményt sokszor a társaságból, nem pedig a különleges fogásokból merítették. Szerencsére Pécs fine dining éttermekből és hagyományos stílusú vendéglátóhelyekből is jócskán kínál nekünk választási lehetőségeket.

fine dining éttermek Pécs
Sokan szerették a Csillag éttermet, amely nem a fine dining éttermek közé tartozott, mégis telt házzal üzemelt. 
Forrás: Facebook/Csillag étterem

Fine dining éttermek Pécsen

A 21. század gasztronómiája egészen más irányt vett. Ma, ha étterembe megyünk, sokszor olyat szeretnénk enni, amit otthon nem tudnánk – vagy nem akarnánk – elkészíteni. A „szemünkkel is eszünk”: a fogások művészi tálalása, az alapanyagok egyedisége és a történet, amit az étel mesél, legalább olyan fontos, mint maga az íz. A fine dining éttermek és a modern bisztrók világa már nem a nagy adagokról, hanem a komplex élményről szól: új ízpárosításokról, kreatív textúrákról és kifinomult szervizről.

Kihalóban a hagyományos konyha?

Pécs szerencsére lépést tart ezzel a trenddel: ma már itt is találunk éttermeket, amelyek bátran kísérleteznek, figyelnek a részletekre, és megfelelnek a modern vendégek magas elvárásainak. Mégis, a régi típusú vendéglők hiányát sokan érezzük. A bőség, a zene és a jókedv egyszerű, de őszinte örömét nem pótolja teljesen a legszebb tányérkompozíció sem – vannak azonban jelei annak, hogy a jövő vendéglátásában lesz hely mindkét stílusnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu