Nem kellenek már a nagy adagok, a szemükkel esznek az emberek

A Csillag étterem több, mint egy évszázadon át volt a pécsiek és az ide érkező vendégek egyik kedvenc találkozóhelye. Ma, 13 évvel a bezárása után, már nemcsak az épület üressége, hanem a vendéglátás változása is szembeötlő. A régi idők éttermei másról szóltak: bőséges adagokról, ismerős ízekről, élőzenéről, és arról a fajta meleg, családias hangulatról, amit ma leginkább nosztalgiával idézünk fel. Nem volt cél a kísérletezés, a tálalás inkább praktikus volt, mint látványos, és az emberek az élményt sokszor a társaságból, nem pedig a különleges fogásokból merítették. Szerencsére Pécs fine dining éttermekből és hagyományos stílusú vendéglátóhelyekből is jócskán kínál nekünk választási lehetőségeket.

Sokan szerették a Csillag éttermet, amely nem a fine dining éttermek közé tartozott, mégis telt házzal üzemelt.

Forrás: Facebook/Csillag étterem

Fine dining éttermek Pécsen

A 21. század gasztronómiája egészen más irányt vett. Ma, ha étterembe megyünk, sokszor olyat szeretnénk enni, amit otthon nem tudnánk – vagy nem akarnánk – elkészíteni. A „szemünkkel is eszünk”: a fogások művészi tálalása, az alapanyagok egyedisége és a történet, amit az étel mesél, legalább olyan fontos, mint maga az íz. A fine dining éttermek és a modern bisztrók világa már nem a nagy adagokról, hanem a komplex élményről szól: új ízpárosításokról, kreatív textúrákról és kifinomult szervizről.

Kihalóban a hagyományos konyha?

Pécs szerencsére lépést tart ezzel a trenddel: ma már itt is találunk éttermeket, amelyek bátran kísérleteznek, figyelnek a részletekre, és megfelelnek a modern vendégek magas elvárásainak. Mégis, a régi típusú vendéglők hiányát sokan érezzük. A bőség, a zene és a jókedv egyszerű, de őszinte örömét nem pótolja teljesen a legszebb tányérkompozíció sem – vannak azonban jelei annak, hogy a jövő vendéglátásában lesz hely mindkét stílusnak.