3 órája
Talán most ránk mosolyoghat a szerencse ezzel a változással!
A szerencsejáték világa ismét változik, hiszen a hatoslottó esetében a jövőben gyakrabban kerül sor sorsolásra. Ez a döntés új távlatokat nyithat a játékosok számára, akik a hatoslottó révén most még több eséllyel próbálhatják megvalósítani álmaikat.
A lottózás mindig is különleges helyet foglalt el a magyar emberek életében. A régi időkben, amikor még a televízióban is családok együtt nézték a sorsolást, a lottó nemcsak a szerencsejátékot jelentette, hanem egyfajta közösségi élményt is. A mostani változás, hogy a hatoslottót gyakrabban húzzák, akár új lendületet adhat a játék hagyományának. Ez nemcsak a statisztikai esélyeket befolyásolja, hanem pszichológiailag is erősíti a reményt: ha sűrűbben van húzás, sűrűbben élhetjük át az izgalmat.
A hatoslottónak is különleges varázsa lehet
Sokan kritikusak a lottóval kapcsolatban, mondván, hogy túl kevés az esély a nyerésre. Ez igaz is, mégis azt gondolom, hogy a lottó varázsa nem kizárólag a nyereményben rejlik, hanem abban a lehetőségben, amely minden korosztálynak adott volt régen, és adott most is. Egy nyugdíjas ugyanúgy feladhatja a szelvényét, mint egy fiatal felnőtt, és mindkettőjüknek ugyanaz a kis remény kerül a kezébe: „hátha most én leszek a szerencsés”. Ez a demokratikus játéklehetőség szerintem ritka kincs.
Nagy változás jön a lottózókban – de mennyibe fog ez nekünk kerülni?
Elképesztő összegeket lehet nyerni – sokszor milliárdos nagyságrendű pénzről beszélünk. Ha belegondolok, hogy egyetlen szelvénnyel valaki olyan összeget vihet haza, amiből házat, autót, utazást, sőt akár generációkon átívelő biztonságot lehet vásárolni, szinte felfoghatatlan. A gyakrabban tartott sorsolások pedig még közelebb hozzák ezt az álmok világát a mindennapokhoz. Én személy szerint örülök ennek a változásnak, mert újra erősebben él bennem az érzés: a szerencse akár a következő héten rám is mosolyoghat.