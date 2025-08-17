1 órája
Gyors az út a határig, de Horvátországban kezdődik a kálvária
Nyaranta sok baranyai családnál szinte automatikus a döntés: irány a horvát tengerpart. Alig pár órányi autózásra élünk az Adriától, így sokan úgy érzik, egyenes út vezet a tengerpartig. De ez nem feltétlenül van így.
Aki főszezonban szeretne Horvátországba utazni, különösen hétvégi indulással, annak fel kell készülnie arra, hogy Zágráb környékén könnyen falakba ütközhet. Persze, nem szó szerint, de átvitt értelemben annál inkább. A horvát főváros környéke ugyanis az Adria felé tartó forgalom szűk keresztmetszete, és sokszor teljesen bedugul az autópálya. Magyar, szlovén, osztrák, német rendszámú kocsik ezrei araszolnak ugyanazon a szakaszon. Sok esetben hiába indulunk el hajnalban Baranyából, ha délelőtt érünk Zágráb közelébe, már nagy eséllyel dugóban ragadunk egy időre.
A legrosszabb, hogy ilyenkor a GPS és a különböző applikációk sem mindig segítenek. A mellékutak hamar telítődnek, az autópálya fizetőkapuinál pedig sokszor kilométeres sorok alakulnak ki. Nem ritka, hogy egy-egy szakaszon akár két órát is vesztegelni kell. Sőt, néhány hete történt meg egy ismerősömmel, hogy 12 órával a pécsi indulás után érkeztek meg az isztriai részre, ahova akár 5 óra alatt is el lehetett volna jutni. Hát, nekik nem volt szerencséjük.
Ekkor indulj el Horvátországba!
Éppen ezért érdemes okosan időzíteni. Ha lehet, ne a péntek délutánt vagy a szombat reggelt válasszuk indulásra, hanem inkább hét közben menjünk. Hasznos előre megnézni az élő forgalmi térképeket is, mert sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. És ami talán a legfontosabb: mindig legyen nálunk víz, valami harapnivaló, a gyerekeknek pedig játék, mese vagy könyv, hogy könnyebben teljen a várakozás.