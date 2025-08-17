Gyors az út a határig, de Horvátországban kezdődik a kálvária

Aki főszezonban szeretne Horvátországba utazni, különösen hétvégi indulással, annak fel kell készülnie arra, hogy Zágráb környékén könnyen falakba ütközhet. Persze, nem szó szerint, de átvitt értelemben annál inkább. A horvát főváros környéke ugyanis az Adria felé tartó forgalom szűk keresztmetszete, és sokszor teljesen bedugul az autópálya. Magyar, szlovén, osztrák, német rendszámú kocsik ezrei araszolnak ugyanazon a szakaszon. Sok esetben hiába indulunk el hajnalban Baranyából, ha délelőtt érünk Zágráb közelébe, már nagy eséllyel dugóban ragadunk egy időre.

Kalandos út vezet Horvátországba

Fotó: Szarka Lajos

A legrosszabb, hogy ilyenkor a GPS és a különböző applikációk sem mindig segítenek. A mellékutak hamar telítődnek, az autópálya fizetőkapuinál pedig sokszor kilométeres sorok alakulnak ki. Nem ritka, hogy egy-egy szakaszon akár két órát is vesztegelni kell. Sőt, néhány hete történt meg egy ismerősömmel, hogy 12 órával a pécsi indulás után érkeztek meg az isztriai részre, ahova akár 5 óra alatt is el lehetett volna jutni. Hát, nekik nem volt szerencséjük.

Ekkor indulj el Horvátországba!

Éppen ezért érdemes okosan időzíteni. Ha lehet, ne a péntek délutánt vagy a szombat reggelt válasszuk indulásra, hanem inkább hét közben menjünk. Hasznos előre megnézni az élő forgalmi térképeket is, mert sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. És ami talán a legfontosabb: mindig legyen nálunk víz, valami harapnivaló, a gyerekeknek pedig játék, mese vagy könyv, hogy könnyebben teljen a várakozás.