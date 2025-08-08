Több év után is jókora összeget fizethetünk, ha elkövetjük ezt a hibát a nyaraláson

A horvátországi nyaralás sok magyar család számára szinte már hagyomány: autóba ülünk, pár óra, és ott a tenger, a csevap, a napsütés – főleg Baranya vármegyéből. Csakhogy egyre többeknek keseríti meg az élményt egy utólag érkező, borsos összegű gyorshajtási, vagy parkolási bírság – akár évekkel a nyaralás után is.

A horvátországi nyaralás során sem tanácsos gyorsan hajtani.

Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: MW/Illusztráció

Utólag is rémálommá válhat a horvátországi nyaralás

Nemrég egy ismerősöm kapott egy levelet, amiben egy öt évvel ezelőtti horvátországi nyaralás alatt elkövetett gyorshajtás miatt követeltek tőle pénzt a horvát hatóságok. A levél korrektül meg is volt fogalmazva, a fizetési felszólítás viszont elég fenyegetőre sikerült, ráadásul az elévülése is felvet kérdéseket. Jogos a felvetés: meddig jogos egy ilyen bírság? És miért csak most küldik ki?

Gyorshajtási bírság Horvátországban

Úgy tűnik, Horvátországban komolyan veszik a gyorshajtók felkutatását – különösen, ha magyar rendszámról van szó. Az automatizált rendszerek és a rendszámfelismerő kamerák révén ma már évek múltán is „kiszúrnak” minket, ráadásul a közúti ellenőrzések itt is gyakoriak, akárcsak nálunk. A gond csak az, hogy mire megérkezik a bírság, a sofőr már azt sem tudja, ott volt-e valóban, azt pedig, hogy valamiféle bizonyítékot is kapjon az általa elkövetett bűnökről, azt várhatja. Jó tanulság lehet ez azoknak, akik most készülnek nyaralni, mivel Horvátország augusztusban is hemzseg sok a turistáktól. A helyi rendőrök nem nézik jó szemmel, ha valaki túllépi a sebességhatárt, vagy ha tilosban parkol.

A tanulság egyszerű: tartsuk be a szabályokat, főleg külföldön. Plusz tipp, hogy az életvitel szerűen ott élő magyarok szerint Horvátország szeptemberben is gyönyörű, ráadásul az utószezonban jóval kevesebb a turista, és kitudja, talán a rendőri ellenőrzés is.