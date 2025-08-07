augusztus 7., csütörtök

Van belőlük bőven

1 órája

Kimondatlan közlekedési szabályok, amelyeket Pécsen alkalmaznak

Címkék#város#szabály#empátia#hangulat#domb#improvizáció

Pécs ebben is az élen jár. Pár autós képes lenne megalkotni a KRESZ változásokat.

Tóth Dávid

Pécs vitathatatlanul az egyik legszebb fekvésű város Magyarországon. A Mecsek ölelése, a zöldellő dombok, a kanyargós utcák romantikus hangulatot árasztanak – turistaként. Ám helyiként, aki nap mint nap itt közlekedik, egészen más arcát mutatja a város közlekedés szempontjából. Itt gyakran akkor sem mehetsz biztosra, ha ismered a KRESZ-t.

KRESZ változások
A KRESZ egy kicsit máshogy érvényesül nálunk.
Fotó: Löffler Péter

A KRESZ változások Pécsen kezdődnek

A természeti adottságok, amelyek oly festőivé teszik Pécset, valójában komoly kihívást jelentenek a közlekedés szempontjából. A dűlőkben vezetni gyakran olyan, mintha egy túlméretezett akadálypályán próbálnánk navigálni. Az utak szűkek, meredekek, sokszor egyirányúsítva vannak, vagy épp zsákutcába vezetnek. Egyes szakaszokon fizikailag lehetetlen úgy közlekedni, hogy minden KRESZ-szabályt szigorúan betartsunk – egyszerűen nincs rá tér, hely, idő.

A belvárosban sem jobb a helyzet: ott az évszázados, szűk utcák és járdák diktálnak. A gépjárművek mellett gyalogosok, biciklisek, rolleresek, futárok próbálnak elférni, sokszor egymás kárára. Ilyen körülmények között a közlekedés nemcsak vezetési tudást igényel, hanem érzékenységet is a másik iránt. Mintha Pécsett egy párhuzamos valóságban élnénk, ahol kimondatlan szabályok működnek: visszatolatsz egy meredek utcában, ha jön szembe valaki, elengeded a másikat egy szűk kereszteződésben, akkor is, ha hivatalosan neked lenne elsőbbséged. Itt mindenki tudja: nem érdemes ragaszkodni a joghoz, ha az észszerűség és az udvariasság gyorsabban visz célba. 

Pécs tehát nemcsak a látványával, hanem a közlekedési kihívásaival is különleges. Itt autózni egyfajta társasjáték: türelemmel, empátiával, és sokszor improvizációval − mint egy modern kori Activity-ben.

 

