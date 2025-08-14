augusztus 14., csütörtök

Baranyai fizetések: tudod, mivel lehet havi egymilliót keresni?

Ha Baranyában él az ember, tudhatja, hogy a fizetések elég széles skálán mozognak. Vannak olyan szakmák, ahol igazán tisztességes, sőt meglepően magas jövedelemre lehet szert tenni, míg más területeken a bér kifejezetten szerény, és sokszor nem tükrözi a befektetett munka mennyiségét.

Tóth Viktória

A legjobban fizető szakmák között szinte mindig előkerülnek a mérnöki és informatikai területek. Pécsen és környékén egy tapasztalt gépész- vagy villamosmérnök, esetleg IT szakember akár komolyabb multinacionális cégeknél is jól kereshet. A pénzügyi szektor, például könyvelőként vagy kontrollerként dolgozva, szintén biztos megélhetést nyújt, különösen, ha valaki komoly tapasztalattal rendelkezik és a helyi nagyobb vállalatoknál helyezkedik el. Az egészségügyben is találkozhatunk kiemelkedő fizetésekkel. Orvosként, főleg szakorvosként Baranya megye legtöbb településén 1 millió forint felett lehet keresni.

Legjobban fizető szakmák: az egészségügyi szakszemélyzet és az orvosi fizetések között nagy a különbség
A legjobban fizető szakmákon túl

Ugyanakkor a térségben sok szakma kifejezetten alulfizetettnek számít. A vendéglátás, a kereskedelem, és a szociális szférában dolgozók gyakran a minimálbér környékén kapnak készhez, sokszor hosszú munkaidő és nagy felelősség mellett.

Érdekes látni, hogy sok esetben nem a képzettség hiánya a gond, hanem a gazdaság struktúrája. Azok a szakmák, amelyekben munkaerőhiány van, gyakran jól fizetnek, míg a bőségesen elérhető pozíciók alacsony bérrel járnak. A fiataloknak ezért érdemes jól mérlegelniük, hogy hová irányítják energiáikat, hiszen a választott szakma hosszú távon nagyban meghatározza az életminőséget és a lehetőségeket Baranyában.

 

