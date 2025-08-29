augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

31°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

43 perce

Ha nem vagy édesszájú, akkor is meg akarod ezt kóstolni!

Címkék#Magyarország Tortája#cukrászat#kóstolás#kreativitás

A magyar cukrászat évről évre bebizonyítja, hogy képes a hagyományokat és az újdonságokat egyaránt megjeleníteni a tortákban. Az idei ország tortája és cukormentes változata különösen izgalmas példái ennek a kreativitásnak, hiszen a Magyarország Tortája verseny győztesei egyszerre kínálnak vizuális és ízélményt.

Jusztin Levente

Bár nem tartozom a torták nagy rajongói közé, az idei győztesekről olvasva kifejezetten kíváncsivá váltam. A cukormentes torta, az Álmodozó már a leírás alapján ígéretesnek tűnik: kakaós-mandulalisztes piskóta, fahéjas meggyragu chia maggal, ropogós kakaóbab töret és enyhén édes tejcsokoládé krém – mindez hozzáadott cukor nélkül. Minden falatban különleges textúrák találkoznak, a savanykás meggyragu jól ellensúlyozza a krém édességét, és a kakaóbab töret igazi meglepetés a szájnak. Az energiatartalom és a szénhidráttartalom adatai is figyelemre méltóak, hiszen egy modern, egészségtudatos édességről van szó. Személyes véleményem szerint Magyarország Tortája igazán izgalmasra sikeredett.

Magyarország Tortája
Ínycsiklandozónak tűnik Magyarország Tortája – valószínű finom is
Fotó: Löffler Péter

Ilyen lett Magyarország Tortája

A Magyarország Tortája, a DJC Stílusgyakorlat, már látványában is lenyűgöző. A csokoládés vajkrém, meggypálinkás meggyzselé, mandula praliné és grillázs kombinációja klasszikus és különleges egyszerre. A vertikális csíkozás és az elrejtett doboscukor igazi cukrászati bravúr, ami az édesszájúak számára külön élményt nyújt. Olvasva a cukrászdában gyűjtött tapasztalatokat, világos, hogy ez a torta nemcsak szakmai, hanem közönségsiker is lett.

Bár személyesen még nem kóstoltam, a leírás és a vizuális elemek alapján a magyar cukrászat két díjnyertes tortája különleges élményt ígérnek. A Magyarország Tortája és a cukormentes Álmodozó remek példái annak, hogy a hagyományos ízek és modern, egészségtudatos szemlélet tökéletesen kiegészíthetik egymást. Remélem, a közeljövőben lesz alkalmam végre saját szemmel és ízlelőbimbókkal is megtapasztalni ezt a kreatív cukrászati világot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu