Ha a leállnak a buszok, az nagy pofon lesz Pécsnek

Pécsen újra megállt az élet – pontosabban a buszok. A pécsi közlekedési cég sofőrjei sztrájkba lépnek, mert elegük lett. A buszvezetők nem kérnek mást, csak amit megérdemelnek: kiszámítható, tisztességes béreket. Akik nap mint nap felelősségteljesen szállítják Pécs lakóit – gyerekeket iskolába, időseket orvoshoz, dolgozókat munkába –, most újra ehhez az eszközhöz nyúlnak. Nem akarnak áldozatok lenni, miközben a város gazdálkodása rendre fontosabbnak tartja a tanácsadókat, a propagandistákat az ő bérüknél.

A pécsi közlekedési cég sofőrjei újra akcióznak

Fotó: Löffler Péter

A városvezetés próbál hárítani, részletek mögé bújni. Pedig a sztrájk lényege nem technikai kérdés, hanem jogos elvárás. Ha egy város nem képes becsülni azokat, akik mozgásban tartják, mit üzen ez a közösség egészéről? Azt, hogy akik húzzák a szekeret, azok nem számíthatnak a már megítélt jussukra?

A pécsi közlekedési cég a tanévkezdésre bénulhat le

A mostani helyzet túlmutat egy egyszerű bérvitán. A pécsi busz nemcsak az utasokat nem viszi, hanem magával rántja a város lakosságát is. Mert egy olyan közösség, amely nem áll ki saját dolgozóiért, hosszú távon magát teszi működésképtelenné. A sztrájk nem csak megállás – figyelmeztetés is. A kérdés az: meghallja-e a városvezetés. Pécsnek most nem csak buszokra van szüksége. Hanem korrekt irányra is, tavalyi választás idején volt erre lehetőség, nagyon úgy tűnik, hogy akkor nem a legmegfelelőbb döntés született. Tény, hogy az emberek is változnak, alakulnak, így van esély arra, hogy a pécsi önkormányzat regnáló – anyagi gondoktól mentes – vezetői is változzanak. Kérdés, hogy a politikai szálak, a pénzügyi hálók mit engednek meg nekik. Mindenesetre, ha ez így marad, akkor nagyon fájdalmas pécsi tanévkezdés lesz, sztrájkkal megspékelve. Még van idő rendezni a helyzetet.