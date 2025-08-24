Brutális adagok: igazi sportteljesítmény stopperre enni!

Mindig is rajongtam a jó falatokért, legyen szó egy ínycsiklandó gíroszról vagy egy aprólékosan megkomponált éttermi fogásról. Azonban be kell vallanom: míg egy finom étel élvezete számomra az ízekről, a harmóniáról és a pillanat öröméről szól, addig a versenyevés teljesen más dimenziót képvisel. Fegyverneky Zsolt története, aki Kaposváron például három és fél kiló gíroszt és egy liter kólát gyűrt le negyven perc alatt, azonnal tiszteletet váltott ki belőlem. Ő személyi edzőként pontosan tudja, hogyan kell felkészülni, miként kell gyomrot tágítani szénsavas italokkal, vagy hogyan lehet probiotikumokkal regenerálni a szervezetet. Nekem viszont valószínű eléggé beletörne a bicskám egy ilyen próbálkozásba.

A versenyevés divatos lehet, de nem mindenkinek van erre szüksége

A Magyar Evőverseny Szövetség és az amerikai evőversenyek mutatják, hogy világszerte van igény az efféle látványosságra. Baranya azonban ebből még kimarad, itt inkább az éttermek nyugodt ízvilágát, a családias vacsorákat értékelem. Elismerem a taktikai részét – hogy állva jobb enni, hogy a villa hátráltat, hogy a tempó mindent visz –, de nekem az étel nem kihívás, hanem örömforrás.

Éppen ezért szívesebben ülök le egy jó pécsi gíroszozóban, hogy nyugodtan falatozzak, mintsem hogy időre tömjem magamba a falatokat. Fegyverneky Zsolt példája számomra inkább különleges sportteljesítmény, nem követendő életmód. A versenyevés tehát tiszteletet érdemel, de nálam mindig az ízek maradnak az elsők.