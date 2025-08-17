Víz: itt a büntetés alapja, amott maga az élet

A csatornarendszerbe eresztett víz, a háztetőn összegyűlő csapadék miatt súlyos büntetést kell fizetnie az érintetteknek - csodálkozhatunk rá az aktuális jogszabály tartalmára.

A begyűjtött víz dupla nyereség - mentesít a bírságtól, és ingyen locsolhatunk is belőle. Fotó: MW / Forrás: MW

És az ember egyből próbálja értelmezni ezt a rendelkezést. Mert valahol tényleg logikus, hogy a kiépített csatornarendszer nem az esővíz elvezetésére készült. Sokkal inkább földi létünk vízhasználatának végeredményét - legyen az szennyvíz, mosogatóvíz, fürdővíz - hivatott elvezetni. Amihez a felhasznált víz mennyiségét a vízórákon pontosan lehet mérni, ami konkrétan megmutatja az ebből fakadó csatornaterhelés mértékét is. Nem így a lezúduló esővíz esetében, hiszen abból fakadóan számolatlanul zuboghatnak a köbméterek térítésmentesen a rendszerbe. Egészen addig, amíg nem büntetnek érte.

A szárazság pontosan megmutatja, mekkora kincs a víz

A dolog különös fintora, hogy ez a téma éppen most bukkant elő a magyar közéletben, akkor, amikor a kánikula, a hatalmas, a termést tizedelő szárazság konkrét képet rajzol arról, hogy mekkora kincs is a víz. A két felvetésből süt az ellentmondás, és megoldásért kiált a kialakult helyzet.