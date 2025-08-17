augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

28°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az élet éltetője

1 órája

Víz: itt a büntetés alapja, amott maga az élet

Címkék#kánikula#csatornarendszer#bírság#csapadék#jogszabály#vízhasználat

A víz az élet éltetője - szokták mondani. Amivel nehéz is vitatkozni, ám az életünket irányító szabályok most a víz egy másik hozadékát is megmutatták.

Kaszás Endre

A csatornarendszerbe eresztett víz, a háztetőn összegyűlő csapadék miatt súlyos büntetést kell fizetnie az érintetteknek - csodálkozhatunk rá az aktuális jogszabály tartalmára.

A begyűjtött víz dupla nyereség - mentesít a bírságtól, és ingyen locsolhatunk is belőle
A begyűjtött víz dupla nyereség - mentesít a bírságtól, és ingyen locsolhatunk is belőle. Fotó: MW / Forrás:  MW

És az ember egyből próbálja értelmezni ezt a rendelkezést. Mert valahol tényleg logikus, hogy a kiépített csatornarendszer nem az esővíz elvezetésére készült. Sokkal inkább földi létünk vízhasználatának végeredményét - legyen az szennyvíz, mosogatóvíz, fürdővíz - hivatott elvezetni. Amihez a felhasznált víz mennyiségét a vízórákon pontosan lehet mérni, ami konkrétan megmutatja az ebből fakadó csatornaterhelés mértékét is. Nem így a lezúduló esővíz esetében, hiszen abból fakadóan számolatlanul zuboghatnak a köbméterek térítésmentesen a rendszerbe. Egészen addig, amíg nem büntetnek érte.

A szárazság pontosan megmutatja, mekkora kincs a víz

A dolog különös fintora, hogy ez a téma éppen most bukkant elő a magyar közéletben, akkor, amikor a kánikula, a hatalmas, a termést tizedelő szárazság konkrét képet rajzol arról, hogy mekkora kincs is a víz. A két felvetésből süt az ellentmondás, és megoldásért kiált a kialakult helyzet.

Tegyünk egy próbát! Mi lenne mondjuk akkor, ha a csatornarendszerbe engedett esővíz miatt kirótt bírságokat - és ki tudja, hogy még milyen forrásokat lehetne erre a célra mozgósítani - kifejezetten arra fordítanák, hogy ösztönözzék az embereket a csapadékvíz befogására és ésszerű felhasználására. Mondjuk házi vízgyűjtő rendszerek - kicsik és nagyok - kialakításának támogatásával. Nem kizárt, hogy rövid időn belül legalább az egyik alapprobléma mérséklődne.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu