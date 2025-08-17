1 órája
Víz: itt a büntetés alapja, amott maga az élet
A víz az élet éltetője - szokták mondani. Amivel nehéz is vitatkozni, ám az életünket irányító szabályok most a víz egy másik hozadékát is megmutatták.
A csatornarendszerbe eresztett víz, a háztetőn összegyűlő csapadék miatt súlyos büntetést kell fizetnie az érintetteknek - csodálkozhatunk rá az aktuális jogszabály tartalmára.
És az ember egyből próbálja értelmezni ezt a rendelkezést. Mert valahol tényleg logikus, hogy a kiépített csatornarendszer nem az esővíz elvezetésére készült. Sokkal inkább földi létünk vízhasználatának végeredményét - legyen az szennyvíz, mosogatóvíz, fürdővíz - hivatott elvezetni. Amihez a felhasznált víz mennyiségét a vízórákon pontosan lehet mérni, ami konkrétan megmutatja az ebből fakadó csatornaterhelés mértékét is. Nem így a lezúduló esővíz esetében, hiszen abból fakadóan számolatlanul zuboghatnak a köbméterek térítésmentesen a rendszerbe. Egészen addig, amíg nem büntetnek érte.
A szárazság pontosan megmutatja, mekkora kincs a víz
A dolog különös fintora, hogy ez a téma éppen most bukkant elő a magyar közéletben, akkor, amikor a kánikula, a hatalmas, a termést tizedelő szárazság konkrét képet rajzol arról, hogy mekkora kincs is a víz. A két felvetésből süt az ellentmondás, és megoldásért kiált a kialakult helyzet.
Tegyünk egy próbát! Mi lenne mondjuk akkor, ha a csatornarendszerbe engedett esővíz miatt kirótt bírságokat - és ki tudja, hogy még milyen forrásokat lehetne erre a célra mozgósítani - kifejezetten arra fordítanák, hogy ösztönözzék az embereket a csapadékvíz befogására és ésszerű felhasználására. Mondjuk házi vízgyűjtő rendszerek - kicsik és nagyok - kialakításának támogatásával. Nem kizárt, hogy rövid időn belül legalább az egyik alapprobléma mérséklődne.