A jogosítvány komoly felelősség, életek múlhatna rajtunk!

A jogosítvány felelősség is - és hogy ez a kijelentés nem csupán egy közhelyes frázis, azt az élet nap mint nap igazolja.

A papír megszerzése komoly kihívás, de a jogosítvány felelősség is

Gondoljunk csak bele, hogy a tiltás ellenére hány sofőr telefonál vezetés közben. Hogy hányszor halljuk a hírekben, látjuk a videókon a büntetőfékező autóvezetők ámokfutását. És hogy hány ember ül úgy a kormány mögé, hogy tudatában van annak, hogy egészségi állapota azt nem feltétlenül tenné lehetővé. Az alkoholos befolyás alatt álló sofőrökről nem is beszélve.

A teljesség igénye nélkül ezek az alapvetések jutottak eszembe arról a hírről, aminek hallatán a középiskolások ingyenes KRESZ-vizsgáján, kedvezményes jogosítvány-szerzésén örömködünk. Az anyagi könnyítés valóban üdvözlendő, hiszen ma autót vezetni tudni kicsit olyan, mint korábban biciklizni vagy úszni megtanulni.

De azt is tudni kell, hogy az utakon futó gépjárművek számának emelkedésével - most háromszor annyi autó van Magyarországon, mint az 1980-as években - a vezetői engedélyek száma is sokasodik. És azt is, hogy egyre kevésbé elégséges a biztonsághoz a megfelelő műszaki és technikai tudás, illetve a szabályismeret.

Sok összetevőből jöhet ki a végeredmény, hogy a jogosítvány felelősség is

Mert utóbbiak, jól tudjuk, pont annyit érnek, amennyit betartunk belőlük. És a szabályok követése nem csak azok megtanulásából és a sikeres vizsga letételéből áll. Sok múlik a betartatásukon, de a társadalmi közgondolkodáson és látott, tapasztalt, elfogadott vagy elutasított mintákon is. Mindezek eredőjéből jöhet ki, hogy a jogosítvány komoly felelősség is.